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فرنسي من أصول أفريقية يتعرض للضرب المبرح من قبل ضباط شرطة ولمدة 12 دقيقة!

فرنسي من أصول أفريقية يتعرض للضرب المبرح من قبل ضباط شرطة ولمدة 12 دقيقة!

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