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"كيرا-3" روبوت مصري للتقليل من عدوى كورونا في المستشفيات

"كيرا-3" روبوت مصري للتقليل من عدوى كورونا في المستشفيات

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