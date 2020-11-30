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استعدادا لساعة الصفر.. انطلاق عمليات نقل لقاح "فايزر" إلى العالم

استعدادا لساعة الصفر.. انطلاق عمليات نقل لقاح "فايزر" إلى العالم

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