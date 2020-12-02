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عيد الميلاد في زمن كورونا.. هكذا زار "سانتا كلوز" أطفال لندن

عيد الميلاد في زمن كورونا.. هكذا زار "سانتا كلوز" أطفال لندن

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