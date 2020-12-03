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هل يكفي إنتاج فايزر ومودرنا الاحتياج العالمي من لقاحات كورونا؟!

هل يكفي إنتاج فايزر ومودرنا الاحتياج العالمي من لقاحات كورونا؟!

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