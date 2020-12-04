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ارتبط اسمه بجيمس بوند.. سقوط مدو لأكبر تلسكوب في العالم

ارتبط اسمه بجيمس بوند.. سقوط مدو لأكبر تلسكوب في العالم

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