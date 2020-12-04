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بعد 86 عاماً... الانتهاء من ترميم أكبر كنيسة أرثوذكسية

بعد 86 عاماً... الانتهاء من ترميم أكبر كنيسة أرثوذكسية

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