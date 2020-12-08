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بارتفاع 14 طابقاً.. تعرف على أكبر مزرعة عمودية في أوروبا

بارتفاع 14 طابقاً.. تعرف على أكبر مزرعة عمودية في أوروبا

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