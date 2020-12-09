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قمة إيفرست.. الإعلان عن ارتفاع جديد لأعلى قمة في العالم

قمة إيفرست.. الإعلان عن ارتفاع جديد لأعلى قمة في العالم

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