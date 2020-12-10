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رغم ظهور أعراض حساسية على بعض الأشخاص من "فايزر".. بريطانيا تؤكد: اللقاح آمن

رغم ظهور أعراض حساسية على بعض الأشخاص من "فايزر".. بريطانيا تؤكد: اللقاح آمن

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