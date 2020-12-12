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طائرة بوينغ 737 ماكس تحط في البرازيل في أول رحلة بعد حادثين مميتين

طائرة بوينغ 737 ماكس تحط في البرازيل في أول رحلة بعد حادثين مميتين

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