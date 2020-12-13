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متطوعات روسيات يخضعن للعلاج بالخيول! من آثار وباء كورونا

متطوعات روسيات يخضعن للعلاج بالخيول! من آثار وباء كورونا

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