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اليابان تكشف عن محتوى الكبسولة العائدة من كويكب إلى الأرض .. هذا ما عثروا عليه

اليابان تكشف عن محتوى الكبسولة العائدة من كويكب إلى الأرض .. هذا ما عثروا عليه

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