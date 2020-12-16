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مشاهد صادمة تظهر وحشية المهربين حيال اللاجئين الروهينغا

مشاهد صادمة تظهر وحشية المهربين حيال اللاجئين الروهينغا

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