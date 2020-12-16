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نازحو سوريا يطالبون بتوفير سبل الحياة في "مدنهم الطينية"

نازحو سوريا يطالبون بتوفير سبل الحياة في "مدنهم الطينية"

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