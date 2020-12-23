نجت من أوبئة فتاكة.. عمرها 109 سنوات تحلم بعمر مديد بعد كورونا
تابع مشاهدة
- ٠٢:٣٤ نجت من أوبئة فتاكة.. عمرها 109 سنوات تحلم بعمر مديد بعد كورونا
- ٠١:٢٠ لقاح جديد ضد كورونا المتحور!
- ٠٢:٠١ كورونا يصل إلى أبعد نقطة في الأرض
- ٠١:٥٩ يوتيوبر مصري يبث فيديو لاحتراق سيارته الفارهة
- ٠٤:٠٣ برمجة جديدة لإعادة توزيع رأس المال بين الأثرياء والفقراء
- ٠٣:٢٦ كوفيد 20 ينذر بعام جديد أسوأ؟
- ٠١:٢٧ لغز خنق ملاكم مصري لابنته حتى الموت في أميركا
- ٠١:٥٠ ملصقات تنبهك.. غيّر الكمامة
- ٠٢:٠٩ "ماما نويل".. تكسر أجواء ويلات الحرب لأطفال الموصل
- ٠١:٥٩ مطعم الروبوتات المعلّقة.. تجربة جديدة في مطاعم الصين
- ٠٣:٠٤ هل اللقاحات فعالة ضد كورونا المتحور؟
- ٠١:٤٧ البدء بتوزيع لقاح "موديرنا" في كافة أنحاء الولايات المتحدة