  • مباشر
اللغة

كورونا المتحور يتسبب في تكدس آلاف الشاحنات على الحدود البريطانية الفرنسية

كورونا المتحور يتسبب في تكدس آلاف الشاحنات على الحدود البريطانية الفرنسية

تابع مشاهدة

اكتشف المزيد