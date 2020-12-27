اكتشاف أثري لمطعم يقدم الوجبات السريعة قبل 2000 عام
تابع مشاهدة
- ٠٢:٢٢ اكتشاف أثري لمطعم يقدم الوجبات السريعة قبل 2000 عام
- ٠٣:٠٢ حملة تطعيم شامل تنطلق في أوروبا
- ٠٥:٣٣ عام الكوارث والوباء.. هل 2020 العام الأسوأ في التاريخ؟
- ٠١:٢٧ أطول انتظار.. عاش 52 عاما لتنفيذ إعدامه
- ٠١:٢٠ تلاميذ يذهبون لمدرسة في درجة حرارة 51 تحت الصفر
- ٠١:٣٤ قصة مهندسة سورية وجدت ضالتها بين النحل والعسل
- ٠١:٣٣ طفل عمره 7 سنوات يصبح مساعد طيار
- ٠٢:٠٦ قصتها مثيرة وبثمن بخس.. بيع مزرعة مايكل جاكسون
- ٠١:٣٨ السعودية.. حملة التطعيم بلقاح فايزر مستمرة
- ٠١:٥٤ خبير فنون قتالية يلعب تنس الطاولة بأداته الخاصة وضد خصم غريب!
- ٠١:١٣ درّاج يخسر سباقا في الثواني الأخيرة.. لسبب صادم
- ٠٢:٠٩ متحف مستقبلي للروائح سيأخذك إلى الماضي عبر أنفك!