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هكذا احتفل سكان قرية مسقط رأس كامالا هاريس بمنصبها كنائبة لرئيس أميركا

هكذا احتفل سكان قرية مسقط رأس كامالا هاريس بمنصبها كنائبة لرئيس أميركا

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