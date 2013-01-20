اوباما يجدد اليمين رئيسا للولايات المتحدة للمرة الثانية آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

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يجدد اليوم الأثنين الرئيس أوباما والى جانبه السيدة الأولى اللقاء بعد دخوله التاريخ قبل 4 أعوام كأول رئيس أميركي من أصول إفريقية, وللمرة الثانية.



وكان الرئيس باراك اوباما قد بدأ رسميا أمس الأحد ولايته الثانية، بادائه القسم خلال مراسم قصيرة في البيت الابيض, قبل خطاب التنصيب الذي سيلقيه الرئيس 44 للولايات المتحدة يوم غد.



وأقسم اوباما اليمين برفع يده اليمنى ووضع يده اليسرى على كتابين مقدسين, احدهما للرئيس الاسبق ابراهام لنكولن منقذ الاتحاد, ومارتن لوثر كينغ بطل الدفاع عن الحقوق المدنية.







وقد دخلت خطب التنصيب لبعض الرؤساء التاريخ واشهرها تلك التي القاها لنكولن وجون كينيدي.



وأدى 44 رئيساً القسم, وكان اولهم جورج واشنطن حيث قال في يوم تنصيبه "هذا صوت بلادي يناديني مجددا", في اقصر خطاب تنصيب على الإطلاق إذ لم يتجاوز عدد كلماته 135 كلمة.



ليأتي ابراهام لينكولن و يؤدي القسم امام بحر من الوحل في جادة بنسيلفانيا وسط الآلاف الحضور, المشهد أعيد تمثيله في فيلم لينكولن وللمرة الاولى في حفل تنصيبه لولاية ثانية, دعي فيه الأمريكيون من أصول إفريقية للمشاركة ليتم اغتياله بعد نحو شهر واحد من مراسم التنصيب .



أما بالنسبة للمرأة الامريكية فكان عليها انتظار تنصيب وودرو ويلسون للمشاركة في التصويت, حيث كان ويلسون أول رئيس يتحدث عبر الراديو.



وأصر الرئيس هاري ترومان في حفل تنصيبه على ركوب سيارة مكشوفة واقسم اليمن في سابقة تلفزيونية عام ١٩٤٩ حيث تمكن الأمريكيون لأول مرة من مشاهدة حفل التنصيب على شاشة التلفزيون.



وقبل اكثر من خمسين عاما تم تنصيب الرئيس دوايت أيزنهاور, وتم تركيب منصات عملاقة من اجل 12 ألف مدعو



وكان الرئيس ليندن جونسن اول رئيس أمريكي يتوجه إلى حفل التنصيب على متن سيارة مصفحة بعد اغتيال جون كينيدي.



كما أن بيل كلينتون كان اول رئيس أميركي تنقل مراسم حفل تنصيبه عبر الإنترنت.