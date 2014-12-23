المنتدى الاستراتيجي العربي يناقش صراعات المنطقة

ناقش المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي، مصير صراعات الشرق الأوسط، في ندوة أدارتها مذيعة قناة "العربية" منتهى الرمحي، بمشاركة وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط، والمفكر اللبناني غسان سلامة.

وقد حضر الجلسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي، والشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الأمن العام بدبي الفريق ضاحي خلفان تميم، بالإضافة لعدد كبير من رجال الدولة والمسؤولين.