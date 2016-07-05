ارتفاع ضحايا الكوادر الطيبة في سوريا إلى 81 ومطالبات بمساعدات طبية آخر تحديث: الثلاثاء 29 رمضان 1437 هـ - 05 يوليو 2016 KSA 10:54 - GMT 07:54 تارخ النشر: الثلاثاء 29 رمضان 1437 هـ - 05 يوليو 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ارتفاع ضحايا الكوادر الطيبة في سوريا إلى 81 ومطالبات بمساعدات طبية PDF اطبع حجم الخط تقرير نشرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن الانتهاكات التي تحدث للكوادر الطبية ورجال الدفاع المدني في الأراضي السورية