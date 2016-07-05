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ارتفاع ضحايا الكوادر الطيبة في سوريا إلى 81 ومطالبات بمساعدات طبية

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تقرير نشرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن الانتهاكات التي تحدث للكوادر الطبية ورجال الدفاع المدني في الأراضي السورية

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