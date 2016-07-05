نماذج استهداف الإرهابيين للمساجد

4 يوليو 2016
تفجير انتحاري قرب الحرم النبوي بالمدينة المنورة في السعودية
4 يوليو 2016
تفجير مزدوج لإنتحاريين قرب مسجد في مدينة القطيف شرق السعودية ونجاة جميع المصلين
29 يناير 2016
إنتحاري يستهدف مسجدا في مدينة الإحساء شرق السعودية - مقتل 3 اشخاص وإصابة 18 آخرين
6 أغسطس 2015
تفجير إنتحاري في مسجد تابع لقوات الطوارئ في منطقة عسير جنوب السعودية - مقتل 15 شخصا
22 مايو 2015
تفجير مسجد في بلدة القديح في محافظة القطيف شرق السعودية - مقتل 22 شخصا وجرح 102 آخرين
27 يونيو 2015
تفجير انتحاري يستهدف مسجداً بمنطقة الصوابر في الكويت - مقتل 25 شخصاً وإصابة 202 آخرين
20 مارس 2015
تفجيرات استهدفت جامع بدر وجامع الحشوش في صنعاء - مقتل 140 شخصا