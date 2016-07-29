قلة النشاط البدني تكلف البشرية 5 ملايين حالة وفاة سنويا

هذا ما لا ينصح به الباحثون في اخر دراسة اجراها فريق بحثي على مليون شخص نشرت في مجلة لانست المعنية بالاخبار الطبية

الدراسة الجديدة ، كشفت ان الكسل و قلة الحركة كبدت العالم سبعة وستين مليار وخمسمسئة دولار سنويا وان المشكلة قائمة وليس هناك أي تقدم يذكر لمعالجة قلة النشاط البدني

التقديرات تدق ناقوس الخطر على المستوى العالمي ..حيث اشارت الى أن النقص في النشاط البدني يتسبب في وفاة عدد من سكان العالم يساوي عدد الوفيات بسبب التدخين.

حيث ان قلة النشاط البدني تؤدي الى وفاة 5.3 مليون شخص في العالم سنويا.

المؤتمر قال ان ممارسة تمارين رياضية لمدة ساعة يوميا يمكن أن يحد من هذه الخسائر البشرية والانتاجية

وأن روتين الحياة الخالي من أي نشاط يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان

ووفقا لتوصيات الاخصائيين ان المشي بإيقاع سريع يقي من الاحتمال المتزايد للموت المبكر، المرتبط بالجلوس لمدة ثماني ساعات أو أكثر يوميا



التغيرات في نمط الحياة بالابتعاد عن التدخين وقلة النشاط البدني اكدتها دراسات عدة كشفت ان المدخن انسان كسول ويفتقر لدافع تحسين نمط حياته