تعرف على أقسى حدود السعودية

أكثر من 1470 كيلومتراً، هي امتداد الحدود السعودية اليمنية. رقم كبير يصاحبه تعقيد جغرافي، حيث يتعرج خط الحدود الكثير من الجبال والوديان والتضاريس الصعبة إلى جانب عشرات القرى المتقابلة.

نحو 450 كيلو متراً هي المساحة التي تشهد توتراً حدوديا منذ انطلاق عمليات قوات التحالف بقيادة السعودية لإعادة الشرعية في اليمن، حيث تحرص ميليشيات الحوثي وأنصار المخلوع على استهداف تلك المنطقة من خلال إلقاء المقذوفات ومحاولات اختراق بشري لا تتوقف، في مقابل انتشار واسع للقوات السعودية على طول الشريط الحدودي، التي تنفذ عمليات كبيرة، حيث يتم تمشيط تلك الحدود من خلال الكاميرات الحرارية وطائرات الاستطلاع إلى جانب العمليات الراجلة من أفراد القوات السعودية من مختلف القطاعات.

بعض تلك التضاريس الوعرة لا يمكن مراقبتها من خلال الأجهزة المتقدمة نظرا لكثرة الجبال والمرتفعات التي تضمها.. ولكن بمجرد تحديد أي محاولة اختراق تقوم القوات السعودية بالرد عليها سريعاً. على مدى هذا الشريط الحدودي قضي على المئات من أفراد ميليشيا الحوثي وأنصار المخلوع في الأسابيع الأخيرة.

ورغم تلك المحاولات المستمرة من قبل الميليشيات لمحاولة الدخول للأراضي السعودية إلا أنها لم تتمكن حيث إن سكان كافة القرى والمحافظات السعودية التي تقع على الشريط الحدودي يمارسون حياتهم الطبيعية دون أي تغيير

