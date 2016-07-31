مدن سعودية حاول الحوثي اختراقها

عمليات استهداف الحدود السعودية من قبل ميليشيات الحوثي وأنصار المخلوع كانت أغلبها تقع في ثلاثة مناطق حدودية هي نجران وظهران الجنوب والخوبة حيث تعمل الميليشيات على إطلاق المقذوفات.

الرد السعودي على كل محاولة اختراق يكون قاسياً حيث يتم متابعة تلك العناصر والقضاء عليها إضافة لتدمير الأماكن التي تطلق منها المقذوفات ولطالما كانت ميليشيات الحوثي وأنصار المخلوع غير ملتزمة بأي تهدئة تم الإعلان عنها وهذا ما أكده الناطق باسم ميليشيات الحوثي محمد عبد السلام في حديث تلفزيوني أن الميليشيا لن تتوقف عن مهاجمة الحدود السعودية.

الحدود السعودية اليمنية والبالغ طولها أكثر من 1470 كلم تم تأمينها بالكامل خصوصاً مناطق نجران وظهران الجنوب والخوبة وذلك من خلال قوات عسكرية من مختلف القطاعات السعودية إضافة لطائرات كانت ولاتزال تلاحق كل من يقترب من الحدود السعودية والسؤال المطروح هل ستتوقف ميليشيات الحوثي وأنصار المخلوع عن محاولة اختراق الحدود رغم كل الخسائر التي تلحق بها.

العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن ذات هدف واضح وهو إعادة الشرعية لليمن حيث تم طرد الميليشيات وأنصار المخلوع من أغلب محافظات اليمن وأصبحت المقاومة الشعبية اليمنية على أبواب العاصمة صنعاء آخر معاقل المتمردين.