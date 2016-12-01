التحالف الدولي يعزل داعش باستهداف الجسور

القوات العراقية المشتركة تحرز تقدما على الجبهتين الشمالية والجنوبية في الموصل, هذا ما اكده قائد جهاز مكافحة الارهاب , الفريق عبد الغني الاسدي

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الفريق عبد الغني الاسدي , قائد جهاز مكافحة الارهاب

سكان حي القاهرة الذي استعادت القوات العراقية السيطرة عليه عبروا عن سعادتهم بالتخلص من داعش .

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صوت مواطنة عراقية من حي القاهرة

وكان قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت قد صرح بأن قواته ستقتحم مواقع مهمة للتنظيم المتطرف في الساحل الايمن من الموصل , توجد فيها سيارات مفخخة يجهزها داعش لمهاجمة القوات العراقية بالاضافة الى الانتحاريين , كما ستستهدف الشرطة الاتحادية طرقا تربط جنوب الموصل بتلعفرغربا

الجهود الميدانية تبدو اذا منصبة على قطع طرق انتحاريي داعش والتضييق على قدرة التنظيم على التحرك في المدينة

قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش اعلنت من جهتها عن استهداف طائراتها اربعة جسور من اصل خمسة تربط الساحل الايسر بالايمن على نهر دجلة في الموصل، اذ صرح الجنرال البريطاني روبرت جونز , مساعد قائد قوات التحالف بأن تلك الضربات تهدف الى جعل الجسور غير قابلة للاستخدام وليس تدميرها , وذلك لمنع داعش من نقل شاحنات مفخخة من الساحل الايمن غرب المدينة الى الساحل الايسر شرقا لمهاجمة القوات العراقية.

الجنرال البريطاني اضافة ان القوات العراقية والتحالف تحفر خنادق في بعض الطرق لمنع وصول السيارات المفخخة , يضاف الى ذلك الغارات الجوية المتواصلة لطائرات التحالف على معاقل التنظيم في جميع المواقع على جانبي دجلة .

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