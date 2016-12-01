انتقاد جديد لإدارة أوباما على خلفية الاتفاق النووي مع إيران

انتقاد جديد لرهان إدارة أوباما على الاتفاق النووي مع إيران لم يأت من أحد الخصوم أو الحلفاء وإنما من داخل البيت الأميركي ذاته وبالتحديد من أحد أبرز قادته العسكريين الجنرال جوزيف فوتيل قائد عمليات المنطقة الوسطى ..

فوتيل رأى أن دخول إيران وقبولها لاعبا كامل الصلاحية على المستوى الدولي والاعتراف بها قوة نووية لم يغير من سلوكها وتدخلاتها في منطقة الشرق الأوسط .. وشواهد الجنرال على ذلك كثيرة ,, وعلى رأسها..

توظيف الادوات وفي مقدمتها ميليشيات حزب الله وكذلك النشاطات العدوانية غير المهنية والأنشطة الالكترونية العدائية وتسهيل وصول المساعدات الفتاكة من الأسلحة والعتاد إلى الميليشيات في المنطقة ..

نقطة تهريب الاسلحة تحديدا كانت محل انتقاد من دول الخليج وبالأخص الإمارات العربية المتحدة التي أعربت عن قلقها البالغ تجاه "التقارير" التي تفيد باستمرار نقل إيران شحنات الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن..

ودعت الإمارات مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمطالبة إيران الامتثال لقرارات المجلس ذات الصلة بمسألة حظر توريد وتصدير الأسلحة من وإلى إيران ..

وكان تحقيق لمنظمة "أبحاث تسلح النزاعات" " كار " خلص إلى وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن عبر الصومال..

واستند تقرير المنظمة إلى عمليات تفتيش بحرية تمت بين فبراير ومارس الماضيين لعدد من السفن الشراعية التقليدية والتي ثبت حملها أسلحة إيرانية الصنع ..