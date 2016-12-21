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كيف تجدد طاقتك في العام الجديد؟

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مع دخول العام الجديد يشعر الكثير بالقلق من مجهول الآتي مع العام القادم, من جوانب إجتماعية وعاطفية تؤثر علي حياتنا.فكيف يمكننا رسم صورة إيجابية تجعلنا نتطلع بنظرة جديدة للحياة وتعاملنا معها مع دخول سنة جديدة
المختصون في علم الفونغ شوي يقولون ان لديهم نصائح مفيدة في هذا المجال نتعرف على بعضها

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