الأردن: مواجهة الصورة النمطية للإعاقة

يواجه ذوو الاحتياجات الخاصة في مجتمعاتنا الكثير من المصاعب اضافة للنظرة المجتمعية لهم اما بالشفقة او الاهمال .. ولتغير هذه الصورة النمطية اقام شباب من اصحاب الاعاقة مهرجانا يضم ما يقارب 700 شخص تضامنا مع المهمشين من غيرهم ممن يعانون من اعاقات جسدية او عقلية لدعمهم و دمجهم في المجتمع

سهى جميل و التفاصيل

