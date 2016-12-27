نظارات سناب واللوح الطائر من ابرز ابتكارات 2016

مع اقترابنا من نهاية عام 2016، تنطلق عملية تلخيص وتقييم أحداث السنة في شتى المجالات ..

وقد شهد هذا العام ثورة في عالم التكنولوجيا التي اصبحت عصب العصر.. وشهد انتشار العديد من التقنيات والتطبيقات منها نظارات سناب وجوجل ونظارات الواقع المدمج والافتراضي وكاميرات 360 درجة والكاميرات المزدوجة للجوال وذاكرة "usb” المستقبلية التي تمحي كل المعلومات التي عليها اذا تم ادخال الرقم السري خطأ 3 مرات اضافة الى اللوح الطائر.. الخبير التقني فيصل السيف يطلعناعلى أبرز ابتكارات 2016 في عالم التقنية في صباح العربية