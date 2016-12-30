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تونس تهدد مقاتليها العائدين بمعاملة حازمة

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مع انحسار رقعة داعش في العراق وسوريا وتوقعات بعودة مئات المقاتلين الأجانب تتزايد مخاوف الدول لاسيما تلك التي شكلت موردا بشريا مهما لتنظيم داعش
تونس دقت ناقوس الخطر حول احتمال عودة أعداد متزايدة من مقاتلي داعش إلى البلاد
وأطلقت حزمة من الاجراءات الصارمة قالت إنها استراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب ومعالجة ملف العائدين من بؤر التوتر
وبموجبها سيجد كل من يفكر في العودة من ساحات القتال نفسه محاصرا ما بين التوقيف والمحاكمات
يوسف الشاهد
اجراءات الشاهد تأتي في وقت تتعالى فيه الصيحات لمواجهة مخاطر عودة هؤلاء على الأمن القومي ودول الجوار
ويحتد النقاش حول القضية
الجدل الواسع يعكس أيضا الصراعات الموجودة بين تيارات سياسية في البلاد،
شكلت مناسبة لتبادل الاتهامات
ستة احزاب اتهمت في بيان حركة النهضة بالمسؤولية عن "تسفير" تونسيين إلى سوريا وهو اتهام تنفيه الحركة باستمرار
وطالبتها ايضا بتوضيحات بشأن التعاطف الذي ابدته الحركة مع عودة الارهابيين
التكتل السياسي وفي بيان أعلن انه بصدد اجراء مفاوضات لتشكيل جبهة سياسية موحدة، من "كل محاولات الإلتفاف" على قانون الإرهاب
ياتي ذلك بالتزامن مع الحشد لاطلاق مظاهرات اعتبارا من الأسبوع المقبل
الحكومة أحصت عودة ثمانمئة مواطن من بؤر التوتر بعضهم ملاحق قضائيا وآخرون يخضعون للمراقبة أو الإقامة الجبرية
وتقدر أعداد المنضوين في داعش بثلاثة آلاف لكن تقاريرأممية تشير إلى خمسة آلاف وخمسمة شخص وهو ما يجعل من تونس أكبر مصدرللإرهاب

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