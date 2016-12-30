مدريد تتبع نظام التناوب في استخدام المركبات لمواجهة التلوث

في خطوة تشهدها اسبانيا للمرة الأولى أعلنت السلطات هناك عن نظام قيادة السيارات في شوارع العاصمة مدريد وذلك لمواجهة موجة التلوث التي تجتاح البلاد



النظام يفيد بتخصيص أيام يسمح فيها بسير السيارات التي تحمل لوحات أرقام مزدوجة وأيام أخرى للسيارات التي تحمل لوحات ارقام مفردة



وستخضع الخطة لإعادة تقييم يومية تبعا لمستويات التلوث، على ما أوضحت بلدية مدريد و تستثني الخطة اليات النقل المشترك وسيارات الاجرة ومركبات الخدمة البلدية واليات هيئات الطوارئ



التلوث سببه الدخان الصادر عن عادم المركبات والذي قد يسبب أمراض الربو وضيق التنفس لدى الكبار والصغار



أما باريس فبدأت بتخصيص بعض شوارع وسط المدينة للمشاة فقط حسب ما أعلنت هيئة مراقبة نوعية الهواء

وتوقعت الهيئة أن تكون الموجة الجديدة من التلوث أقل شدة وانتشارا من التلوث الذي ضرب باريس مطلع ديسمبر الحالي والذي لم يسبق له مثيل منذ عشر سنوات