تونس.. 7 "خلايا إرهابية" في أسبوع

خلية من ثلاثة عشر عنصرا تتراوح أعمارهم بين اثنين وعشرين وثلاثة واربعين عاما..

اعترف هؤلاء بعقد اجتماعات سرية في احد المساجد في هرقلة بمحافظة سوسة وتسفير نحو اثني عشر شخصا للانضمام إلى جماعات إرهابية في سوريا والعراق وليبيا.

كما اقر الموقوفون بعلاقتهم الوطيدة بعنصر خطير ينحدر من المنطقة نفسها ينتمي إلى ما يسمى كتيبة "عقبة بن نافع" التابعة لتنظيم القاعدة.

السلطات التونسية تقول انها القت القبض على اكثر من سبعين ارهابيا مفترضين منذ الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي..

يذكر أن البلاد منذ ثورتها عام 2011 كانت عرضة لعمليات ارهابية اسفرت عن مقتل اكثر من 100 جندي ورجل أمن ونحو 20 مدنيا و59 سائحا اجنبيا.

الاعلان عن تفكيك الخلية الصادر عن وزارة الداخلية التونسية يعد السابع من نوعه في اقل من اسبوع في وقت تعيش فيه البلاد على وقع جدل محتدم بشأن العائدين من بؤر التوتر.

