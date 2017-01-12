فيلم سينمائي يخلد ذكري الفنانة الراحلة داليدا

رحلت الفنانة داليدا الايطالية و التي سحرت العالم بصوتها الجميل و شخصيتها الجذابة المثيرة للجدل منذ ما يقارب الثلاثة عقود و لكنها لا تزال في ذاكرة عشاقها و محبيها ..

تخليدا لتلك الذكري المليئة بالحزن و الاسي قامت المخرجة الفرنسية ليزا أزويلوس بكتابة و أخراج هذا العمل الذي شارك في انتاجة شركة ايطالية وتجسد فيه عارضة الأزياء والممثلة الإيطالية سفيفا ألفيتي دور البطولة في الفيلم بسبب وجه الشبة الكبير بينها و بين الفنانة الراحلة ....

داليدا تغنت بتسع لغات منها العربية و عرفت بحبها لمصر حيث تربت و بعدها انتقلت الي ايطاليا , لكنها لم تنسي مصر التي كانت تكن لها منزله خاصة في قلبها علي حد تعبيرها ..

الفيلم الذي سيعرض في مهرجان أسوان السينمائي نهاية شهر فبراير القادم اعتبره النقاد هدية لعشاق فن داليدا الجميل و تخليدا لأنجازاتها و تذكيرا بالنهاية المئساوية التي انتهت بأنتحارها , و ستكون اخت داليدا حاضرة في عرض الفيلم الخاص بدعوة من منظمي المهرجان

