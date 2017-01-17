الوخز بالإبر قد يفيد في علاج المغص عند الرضع

بكاء الطفل بحد ذاته لغة، وقد يصاب الطفل بحالة من البكاء المزمن لأسباب غير محددة

دراسة جديدة أظهرت أن الرضع الذين يعانون من المغص قد يبكون لفترات أقل بعد تلقيهم علاجا مخففا من خلال الوخز بالإبر



الدراسة قام بها باحثون من السويد من خلال تجربة نوعين من العلاج بالوخز بالإبر على مئة وسبع وأربعين رضيعا تتراوح أعمارهم بين أسبوعين وثماني أسابيع واستمرت على مدى أسبوعين من الزمن

تلخصت نتائج الدراسة إلى أن الرضع الذين تلقوا علاجا بالإبر لمدة أسبوعين أصبحت فترات بكائهم أقصر حيث قلت نسبة البكاء إلى أربعين في المئة مقارنة بأول زيارة لهم فيما قل الوقت بنسبة عشرين بالمئة بين من تلقوا العلاج تقليديا كما قلت احتمالات إصابتهم بالمغص مقارنة بالرضع الذين يتلقون الرعاية العادية



وأضاف الباحثون أنه ليس هناك علاج طبي آمن للمغص عند الأطفال لكن من الممكن تجربة مكمل غذائي يحتوي على البكتريا المفيدة للأمعاء أما بالنسبة للرضع فمن المفضل استبعاد حليب الأبقار من غذائهم

