حوار الجوار.. اعتراف بالجيش الليبي والبرلمان

بعد عشر جولات من الحوار لدول الجوار الليبي يبدو أنه حقق اختراقا مهما وفق مجلس النواب الليبي

حيث تمكن من الاعتراف لأول مرة بشرعية الجيش الليبي ومجلس النواب

كما رحب بموافقة الاجتماع على تعديل اتفاق الصخيرات وإن لم يكن ذلك علنيا

ولكنه ألمح إلى إمكانية العودة إلى الوثيقة الرابعة التي تقترح رئيسا للمجلس الرئاسي ونائبين له

بدلامن تسعة أعضاء في وثيقة الاتفاق السياسي

والخلاف على صفة قائد الأعلى للجيش

غير أن المستشار الإعلامي لمجلس النواب في طبرق فتحي عيسى ابدى تحفظا على مشاركة وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة

باعتباره يمثل جهة غير رسمية لم تحظ بثقة البرلمان وقال فتحي عيسى للعربية إنه كان يجب على الاجتماع دعوة محمد الدايري وزير ما يعرف بالحكومة المؤقتة...

في مقابل ذلك رحبت حكومة الوفاق بالاجتماع ، لاسيما وأنه جدد دعمه للمجلس الرئاسي واتفاق الصخيرات،

- وانعقاده في ظل تطورات ايجابية في المواقف الليبية حيث الإعلان عن لقاء مرتقب بين فايز السراج وقائد الجيش خليفة حفتر في القاهرة،

-وانفتاح الأخير على الحوار مع كافة الاطراف الليبية

وفي زحمة المبادرات يعقد الفرقاء الليبيون اجتماعا تشاوريا يشمل أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي على مدى ثلاثة أيام في تونس

وذلك في غياب ممثلي مجلس النواب الذين كانوا قد حضروا مؤخرا لقاء غدامس

