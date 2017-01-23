العربية ترصد سير المعارك في تعز

توشكُ عملية ُ الرّمح ِ الذهبي العسكرية ُ، التي بدأها الجيشُ الوطني بدعم ٍ من التحالف، أن تكملَ مرحلتـَها الأولى من السّيطرة ِ التامّةِ على مدينةِ وميناء ِ المخاء

وذلك بعد أن دكّ تحصيناتِ ومواقع ِ المليشيات ما أدّى إلى انهيار ِ دفاعاتِهم وهروب ِ أعدادٍ كبيرةٍ من مقاتليهم.

عملية ُ نزوح ٍ كبيرة ٌ لسكّان ِ المدينةِ وضواحيها سجّلتْ خلال السّاعات ِ الماضية هربا ً من احتدام ِ المواجهات التي من شأنِها حرمانُ المليشياتِ من أهمّ ِ ثاني منفذِ تهريب ٍ استفادت منه الميليشاتُ، منطقة جنوبِ البحر الأحمر خلال فترةِ الحرب,,

وفقا لمصادرَ عسكريةٍ ميدانيةٍ فإنّ المعاركَ مشتعلة ٌ في معظم ِ جبهات ِ تعز وهناك تقدّمٌ للجيش ِ الوطني ضدّ المليشيات في جبهتي الوازعية ومقبنة القريبتين من منطقةِ الشريط الساحلي,,

طائراتُ التحالف تواصلُ توفيرَ الغِطاء ِ الجويّ لمختلفِ الجبهاتِ في تعز مع قصف ٍ مكثّف ٍ لمواقع َ تابعةٍ للمليشياتِ في أنحاء متفرّقة في محافظة الحديدة.