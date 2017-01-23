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فوائد للدماغ لمستخدمي الساونا

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تُعرف الساونا بفوائدها العديدة فهي تساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب واستعادة النشاط

لكن في فنلندا توصل باحثون في جامعة إيسترن إلى وجود علاقة بين التردد على الساونا وأمراض الذاكرة

الدراسة أجريت على مدى عشرون عاما تابع فيها الباحثون حالة أكثر من ألفي رجل في منتصف العمر وتوصل فيها الباحثون إلى أن الرجال الذين يترددون على الساونا من أربع إلى سبع مرات أسبوعيا هم أقل عرضة بنسبة ستة وستون بالمئة للإصابة بالخرف وأقل عرضة بنسبة خمسة وستون بالمئة للإصابة بالزهايمر كذلك
مقارنة مع أولئك الذين يذهبون مرة واحدة أسبوعيا..

فالتردد على الساونا بشكل منتظم يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بالخرف والزهايمر وكذلك الوفاة بأمراض القلب

ياري لوكانين - باحث :" هناك تأثير مستقل للساونا على الدماغ فنحن أخذنا في الاعتبار عوامل أخرى في نمط الحياة مثل النشاط البدني والعوامل الاجتماعية الأخرى"

وتلعب الساونا دورا إيجابيا في الاسترخاء الذي يحصل عليه هؤلاء الرجال فالأجواء الدافئة في الساونا تدفع القلب للخفقان وضخ الدم بشكل أسرع وهو مايحمي المخ ويعالج مشكلات الدورة الدموية المتصلة بالخرف.

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