قلق على مرحلة ما بعد طرد داعش من الموصل

شابات وشبان، متطوعون ، منهم ناشطون مدنيون ومنهم طلاب ..

حالمون بعودة الحياة الى جامعة الموصل،

افتتحوها رمزيا بوضع العلم العراقي ولافتات فوق بواباتها..آملا بالعودة اليها بعد إعادة اعمارها وتأهيلها..

رغم تهديدات داعش ووعيده..قاطع كثير من طلاب الجامعات والمدارس اماكن دراستهم في فترة استيلاء داعش على الموصل

بعض مدارس الموصل..بدأت بتسجيل اسماء الطلاب الراغبين بالعودة للدراسة..

لكن..دون اعلان عن موعد افتتاحها من جديد..

في نفس الوقت ، تتزايد اعداد النازحين من نينوى،

ولاتزال ظروف النزوح قاسية...دون حلول جذرية..

وكما هو واضح، فان إعادة النازحين الى بيوتهم، واعمار المدن وإعادة الحياة الطبيعية الى نينوى..سيستغرق وقتا طويلا بعد انتهاء العمليات العسكرية...

ويحتاج خططا وجهدا وأموالا كثيرة...

في ظل جو سياسي متوتر..وفساد مستشر..ينخر مفاصل الدولة..وأركانها الرئيسية...