ما هي أستانا التي تلفت الأنظار هذه الأيام؟

تتجه أنظار العالم صوب العاصمة الكازاخستانية أستانا والتي مازالت تحافظ على استمراريتها بالتطور والعمران من بعد تسعة عشر عاما على ولادتها

اختيرت مدينة الأراضي العذراء أستانا لتكون ملتقى للسلام ومنصة تلعب دور الوسيط الدولي عبر احتضانها لقاءات المفاوضات حول سوريا مع بداية هذا العام

أستانا هذه العاصمة الواقعة في آسيا الوسطى والغنية بمواردها الطبيعية والمشهورة بناطحات السحاب العملاقة وهرم السلام الذي يعبر عن روح التعايش بين الأديان والثقافات قد تغير اسمها كثيرا عبر التاريخ بخلاف واقعها الذي لم يتغير

فهي انشأت عام الف وثمانمئة وعشرة كقاعدة عسكرية للجيش الروسي ثم ما لبثت أن ازدهرت وأصبحت مدينة عرفت باسم أكمولنسك

وقبل خمسة وعشرين عاما أثناء تفكك الاتحاد السوفيتي وحصول كازاخستان على الاستقلال اختار الرئيس الحالي للبلاد نور سلطان نزارباييف أستانا لتكون العاصمة الجديدة لبلاده واتخذت المدينة اسمها الكازاخي أكمولا

وفي عام ألف وتسعمئة وسبع وتسعين تم نقل عاصمة كازاخستان من الما آتا الجنوبية إلى أكمولا التي تقع وسط البلاد وفي السنة التالية أطلق على أكمولا اسم أستانا والذي يعني العاصمة في اللغة الكازاخية.

ورغم قصر عمرها إلا أنها دخلت بقوة في عداد كبريات العواصم الشهيرة والجميع يتحدثون عنها الآن بعد تحولها لمركز سياسي واقتصادي وثقافي خاصة بعد تتويجها قبل عشر سنوات من اليونيسكو بلقب مدينة من أجل السلام