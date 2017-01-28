إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للامم المتحدة وتحدث حول تقريره الذي قدمه امس الى مجلس الامن وجديد مساعيه لايجاد حل للازمة اليمنية . ومن ابرز ما قاله المبعوث الدولي في المقابلة:
- ورشة عمل لأعضاء لجنة التهدئة والتنسيق في اليمن تعقد في الأردن
- ورشة العمل المرتقبة ستستمر 5 أيام
- بعد ورشة عمل الأردن ستنتقل لجنة التهدئة إلى ظهران الجنوب
- متمسكون بالقرارات الدولية والمبادرة الخليجية أساسا للحل
- الحوثيون لم يوافقوا منذ البداية على قضايا تتعلق بالترتيبات الأمنية
- كل ما تقدمت به من مقترحات للحل قابل للتفاوض
- الذي يعين نائب رئيس الجمهورية هو الرئيس هادي
- دي مآخذ كثيرة على النخبة السياسية اليمنية
- الحوثيون وافقوا على المقترحات لكنهم لم يقدموا آلية
- من مآخذي على الحوثيين عدم تنفيذهم ما اتفق عليه من مقترحات للحل
- تسليم السلاح أساسي قبل أي اتفاق سياسي
- قضية المعتقلين والمختطفين مطروحة في مساعي الحل
إسماعيل ولد الشيخ أحمد ضيف الشارع الدبلوماسي
إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للامم المتحدة وتحدث حول تقريره الذي قدمه امس الى مجلس الامن وجديد مساعيه لايجاد حل للازمة اليمنية . ومن ابرز ما قاله المبعوث الدولي في المقابلة: