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مليسا فلمنغ:اللاجئون يتعرضون لجرائم إبادة خلال عبورهم البحر

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مليسا فلمنغ المستشارة الخاصة للامين العام ومديرة الاتصالات الاستراتيجية للأمم المتحدة وتحدثت في المقابلة عن كتابها الذي اصدرته مؤخرا عن اللاجئين السوريين ، وحمل عنوان "أمل أقوى من البحر" . ومن ابرز ما تناولته المقابلة مع فلمنغ :
- الاوضاع المزرية التي يعيشها السوريون في مخيمات اللجوء
- ضرورة دعم دول الجوار التي استضافت اللاجئين السوريين بمزيد من الاستثمارات
- معاناة اللاجئين السوريين في رحلتهم الى دول اللجوء
- الهجمات التي يتعرض لها اللاجئون خلال رحلتهم البحرية في المتوسط والجرائم التي ترتكب بحقهم

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