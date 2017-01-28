مليسا فلمنغ:اللاجئون يتعرضون لجرائم إبادة خلال عبورهم البحر

مليسا فلمنغ المستشارة الخاصة للامين العام ومديرة الاتصالات الاستراتيجية للأمم المتحدة وتحدثت في المقابلة عن كتابها الذي اصدرته مؤخرا عن اللاجئين السوريين ، وحمل عنوان "أمل أقوى من البحر" . ومن ابرز ما تناولته المقابلة مع فلمنغ :

- الاوضاع المزرية التي يعيشها السوريون في مخيمات اللجوء

- ضرورة دعم دول الجوار التي استضافت اللاجئين السوريين بمزيد من الاستثمارات

- معاناة اللاجئين السوريين في رحلتهم الى دول اللجوء

- الهجمات التي يتعرض لها اللاجئون خلال رحلتهم البحرية في المتوسط والجرائم التي ترتكب بحقهم

