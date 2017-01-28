مليسا فلمنغ المستشارة الخاصة للامين العام ومديرة الاتصالات الاستراتيجية للأمم المتحدة وتحدثت في المقابلة عن كتابها الذي اصدرته مؤخرا عن اللاجئين السوريين ، وحمل عنوان "أمل أقوى من البحر" . ومن ابرز ما تناولته المقابلة مع فلمنغ :
- الاوضاع المزرية التي يعيشها السوريون في مخيمات اللجوء
- ضرورة دعم دول الجوار التي استضافت اللاجئين السوريين بمزيد من الاستثمارات
- معاناة اللاجئين السوريين في رحلتهم الى دول اللجوء
- الهجمات التي يتعرض لها اللاجئون خلال رحلتهم البحرية في المتوسط والجرائم التي ترتكب بحقهم
مليسا فلمنغ:اللاجئون يتعرضون لجرائم إبادة خلال عبورهم البحر
مليسا فلمنغ المستشارة الخاصة للامين العام ومديرة الاتصالات الاستراتيجية للأمم المتحدة وتحدثت في المقابلة عن كتابها الذي اصدرته مؤخرا عن اللاجئين السوريين ، وحمل عنوان "أمل أقوى من البحر" . ومن ابرز ما تناولته المقابلة مع فلمنغ :