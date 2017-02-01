واشنطن: #تجربة_إيران_الصاروخية .. انتهاك للاتفاق النووي

التجربة الصاروخية الايرانية خرق للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع الغرب ، وفق ما أكدته سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي بعد جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن خاصة بإيران.

هيلي التي تعهدت بعدم وقوف واشنطن مكتوفة الأيدي تجاه الخرق الإيراني ، رد عليها وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بدعوة واشنطن الى عدم اللجوء لإثارة توترات جديدة.