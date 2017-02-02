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عرض خاص عن تاريخ فرنسا في الجزائر

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انتزعت فرنسا الجزائر من السلطنة العثمانية في ١٨٣٠ وسرعان ما الحقتها بارضها السيادية وفي مطلع القرن العشرين ولدت الحركة الوطنية الى ان بدأت في ١٩٥٤حرب الجزائر التي انتهت بالاستقلال، وبكلفة بشرية وأخلاقية هائلة لم تقدم فرنسا قط الاعتذار الذي يطلبه الجزائريون عن الفظائع واستمر جرح الجزائر .. جرح تشكلت على ضفافه علاقة هجينة من الكراهية والحب في آن فمن جهة دولة يسمونها ارض المليون شهيد، لم تخرج من الارث الثقافي والانساني للاستعمار.. ومن جهة اخرى اطياف فرنسية يعمها حنين رلارض اعتبروها جزءا من كيانهم.

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