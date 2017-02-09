الإسلام في حملات #رئاسة_فرنسا

خمسة ملايين مسلم يعيشون في فرنسا، معظمهم من دول المغرب العربي. هم اكبر جالية مسلمة في اوروبا، وكثيرون يعتقدون ان هؤلاء يجعلون من فرنسا المختبر الاول للتعايش بين المسلمين والغرب. الاسلام والمسلمون ايضا موضوع رئيسي في الحملات الانتخابية، فجو الخوف الذي احدثته سلسلة الهجمات الارهابية يزيد من جاذبية الشعبوية بالنسبة للناخبين الفرنسيين.

