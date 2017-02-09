غراميات رؤساء فرنسا بالأسماء

لا يستسيغ الفرنسيون تقليديا ملاحقة الشخصيات العامة في حياتهم الخاصة، فعلاقة غرامية لرئيس او وزير ليس لها الوقع البالغ كما في اميركا او بريطانيا. لكن اسلوب الحياة المتفاوت بين الرؤساء والمرشحين، وعلاقتهم بالمال ومظاهر الرفاهية، اثارت وتثير الكثير من الجدل في المجتمع. قصرالاليزيه... مكان مهيب يوحي بالسلطة؟ بالتحكم بالشيفرة النووية؟ اجل، ولكنه مكان ايضا لعلاقات الحب والرومانسية والطعام الفاخر، ولاساليب حياة متناقضة ومختلفة بين الرؤساء.ولا يهوى الفرنسيون التدخل في الحياة الخاصة للشخصيات العامة... لكنهم يهتمون بالرغم من ذلك باسلوب حياة رؤسائهم والمرشحين للرئاسة .يحكى عن رئيس حفر نفقا تحت الاليزيه ليصل الى مكان لقاء عشيقته قرب القصر.ولكل رئيس قصته واسلوب حياته، المتقشف ... أو الباذخ ... او الثقافي ... او القريب من المزارعيناليساري فرانسوا متيران اشتهر بغرامياته وحكي عن علاقة بينه وبين المغنية داليدا، ولكن اشتهر أيضا بابنته غير الشرعية مازارين التي ظل يرعاها في الظل. توفي فقيرا، ولكنه خلد اسمه ببعض من اكبر معالم باريس ... ليس اقلها هرم اللوفر الزجاجي.الرئيس اليميني جاك شيراك برع في نسج علاقات وطيدة مع مالكي الثروات الطائلة، ومنهم اللبناني الراحل رفيق الحريري، الا انه ظل قريبا من الارض والمزارعين وحكي عن علاقات غرامية له مع مشاهير مثل الممثلة الإيطالية كلوديا كاردينالي، لكن ظل لزوجته الكاثوليكية المتدينة برناديت التأثير الأكبر في حياته، بما في ذلك السياسية.اما نيكولا ساركوزي، فقصة أخرى. طلاق في الاليزيه وزواج من عارضة ازياء ومليونيرة ومغنية من اجمل نساء العالم بحسب البعض ... كارلا برونيساركوزي عرف عنه حبه للبريق والساعات الفارهة والعطلات على يخوت اصدقائه المليارديرات ... اسلوب حياة ساهم في تراجع تاييده فرانسوا هولاند رئيس الشعب كما يقول عن نفسه، وصف بحسب صديقته الفقراء بعديمي الاسنان. هذا الرجل الذي يصف نفسه بالعادي، فاجأ الكثيرين بمغامراته العاطفية الشيقة.سيتذكر الفرنسيون كيف كان يهرب خلسة من حراسته في الاليزيه على متن دراجة نارية صغيرة، وينساب خلسة في الشوارع الباريسية للقاء حبيبته الممثلة جولي غايت.