كم مسجداً في فرنسا؟

هل من حق فرنسا أن تؤسس اسلاما فرنسيا على مقاساتها... اسلام علماني يعتمد على جوهر الدين وبقراءة متنورة ....أم ان هذا الاسلام سيخلق اسلامات متعددة في اوروبا والعالم .. ؟ كيف ينظر مسلمو فرنسا للمجلس الفرنسي للدين الاسلامي، وللمؤسسة الجديدة أسلام فرنسا ..؟

مسجد باريس الكبير الذي بني في بداية القرن الماضي تكريما للتضحيات التي قدمها المسلمون في فرنسا بعد الحرب العالمية الاولى, يعتبر نموذجا ناجحا لصورة للجالية الاسلامية في فرنسا ,ومنذ ذلك الوقت تسعى الحكومات المتعاقبة من اليمين واليسار لأيجاد حلول لمشكلة تزايد المسلمين على اراضيها وأزمة بناء جوامع جديدة ولكن بتمويل غير أجنبي تستوعب عدد المسلمين الذي تجاوز الستة ملايين مسلم .

المجلس الفرنسي للدين الإسلامي وهو المجلس الذي تأسس منذ عام الفين وثلاثة يعتبر الممثل الرسمي للمسلمين في فرنسا لم ينجح في تجاوز حل مشاكله الانتخابية ومشاكل الجالية الاسلامية وبناء مساجد أضافية ,لذلك بادرت فرنسا بتشكيل مؤوسسة جديدة تحمل اسم " اسلام فرنسا " وأنيطت رئاستها الى وزير الداخلية الاسبق جان بيير شوفينمان .



تعليق برنار كازنوف رئيس الوزراء الحالي ووزير الداخلية السابق



الهدف من هذه المؤسسة العلمانية والثقافية هونشر اسلام معتدل وتعزيز التقارب بين الجالية الاسلامية وبقية اطياف فرنسا و ايجاد طرق للتمويل الذاتي لبناء المساجد من المنتجات التجارية الحلال وهبات الحجاج وستعفى من الضرائب.

بعض الشخصيات الاسلامية ربطت محاربة الإرهاب بمنع التمويل الأجنبي لبناء الجوامع فيه مبالغة كبيرة وأن تسمية شخص غير مسلم على رأس مؤسسة تعنى بالشأن الإسلامي يرسل رسالة خاطئة للمسلمين مفادها أن الدولة لا تثق بهم ، وكأنه ليس هناك مسلم واحد يصلح للقيام بهذه المهمة.



تعليق محمد حنيش - رئيس اتحاد الجمعيات الاسلامية في ضواحي باريس

اكثر من الفين واربعمئة دور عبادة منها نحو مئة جامع فقط والبقية عبارة عن صالات رياضية وقاعات للاحتفالات مما يظطر المصلون يوم الجمعة من افتراش الارض في الطرقات العامة وهو مشهد لايحبذه معظم الفرنسيين وطالبوا بايجاد حلول لقطع طرقهم أيام الجمعة .



تعليق من عبد الرحمن درامي "امام جامع بانتان"



السلطات الفرنسية قامت بإغلاق ما لا يقل عن عشرين مسجدا ومصلى منذ بداية العام الماضي ، وقامت بطرد نحو ثمانين شخصا، بينهم أئمة مساجد اتهموا بتبني خطاب متشدد والدعوة إلى الكراهية.