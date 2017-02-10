العراق ينتظر ارتدادات الخلاف الأميركي الإيراني

بين الالغام يسير رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ... فحدة ُالصراع الاميركي الايراني ستكون لها الكلمة ُالفصل بتحديد صورة العراق المستقبلي ... فرئيس الوزراء الذي يضع على رأس اولويته القضاءَ على داعش ... يحتاج وقوفَ واشنطن الى جانبه دون حسابات ... والدليل الواضح على ذلك هو المراوحة التي تشهدها معركة الموصل بسبب ضبابية موقف التحالف الدولي برئاسة أميركا ... أما مطرقة إيران فلم تحد عن رأس العبادي ... وأدوات طهران من العراقيين يشكلون قوة سياسية وأمنية ... تدفع حيدر العبادي الى التفكير عميقا بعدم مخاصمتها ... لما يشكله ذلك من تحد سياسي وأمني