المسلخ البشري.. تقرير دولي يكشف جرائم النظام السوري في سجونه

المسلخ البشري.. هي التسمية التي وجدت منظمة العفو الدولية أنها الأكثرُ توصيفا للواقع في سجون سوريا ... أكثر من ثلاثة َعشرَ ألفَ معتقل تم قتلهم بدم بارد خلال خمسة أعوام ... الاطفال لم تشفع أعمارُهم للنجاة من الموت ... لا بل على العكس، وجد جلادُهم الطريق.. فمن كان وزنه غيرَ كافٍ لقتله شنقا ... كان يتم مساعدة حبل المشنقة عبر شدِّه من قدميه ... هذه الوقائع ليست قصة ًمن نسج الخيال ... كما لم يتم العثورُ عليها صدفة في أحدِ كتبِ تاريخ القرون الوسطى ... إنها حقيقة ما يجري في سجن صيدنايا وعلى أيدي قوات الأسد ... ومع ذلك يبدو أن إمكانية الملاحقة الدولية لهؤلاءِ تبدو بعيدة المنال.